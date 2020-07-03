ألا صلوا في بيوتكم.. أذان النوازل يعود للمساجد مرة أخرى

يستقبل مسجد السلطان حسن شعائر أول صلاة بعد عودة الصلوات الخمس والجمعة السادسة للبث التلفزيوني منذ صدور قرار تعليق صلاة الجماعة والجمع، 21 مارس الماضي، ضمن إجراءات محاربة تفشي فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الأوقاف، اليوم، غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا

وتعود المساجد لإقامة أذان النوازل، أثناء أذان الجمعة فقط، والذي ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.

وأكدت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.