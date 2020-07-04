العشاء الأخير.. بائع يتخلص من زوجته لتأخرها في إعداد الطعام

"جريمة على العشاء".. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بمجافظة الشرقية، في واقعة قتل سيدة على يد زوجها بقرية "كوم حلين".

وذكرت التحريات والمعاينة أن بائعًا متجولًا، 30 سنة، حضر إلى منزله بالقرية المكون من طابقين فى غضون الساعة الثامنة من مساء أمس، وطلب من زوجته تناول العشاء، لكنها لم تكمل تحضيره.

وقعت مشادة كلامية بين الزوجين، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب، ما دفع الزوج إلى الدخول إلى مطبخ المنزل، واستل سكينًا وسدد لزوجته عدة طعنات فى مختلف أنحاء جسدها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المتهم نفذ الجريمة، وانتظر حتى حضرت الشرطة بعد أن أبلغ عددًا من الأهالي عن تفاصيل الواقعة عقب سماعهم أصوات استغاثة المجني عليها.

وتحفظت القوات على المتهم وسلاح الجريمة، وأُحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وعاينت مسرح الجريمة وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة منيا القمح، بلاغًا من أهالي قرية "كوم حلين" بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بالقرية، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين بائع متجول عمره 30 سنة وزوجته، لتأخرها في إعداد وجبة العشاء، وتعدت الزوجة على زوجها بالسب، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الزوج بإحضار سكين من المطبخ وسدد لها طعنات بالرقبة والظهر والبطن.