ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على أمين شرطة بالغربية حال ضبطه فى مشاجرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بمنطقة أبو شاهين بدائرة القسم بين شخصين (عامل - عاطل"له معلومات مسلجة" مقيمان بذات المنطقة) لخلاف بينهما على ثمن هاتف محمول تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بيده اليسرى ولدى محاولة (أمينى الشرطة "من قوة وحدة مباحث القسم" المعينين بتلك المنطقة) ضبط الثانى تعدى على أحدهما بذات السلاح فأصابه بجروح متفرقة بالجسم وهرب بمساعدة أهليته .فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن ضبط المتهم الهارب وكلاً من والديه ( عامل - موظفة) لمساعدته على الهرب وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .