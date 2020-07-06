السعيد: 12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية للاقتصاد العالمي في عامين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020.وفى هذا الإطار أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات المستقبلية لاتجاه المؤشر، موضحة أنه علي صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن، مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع إلي تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، موضحة أن الشركات قد أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.

السعيد: 12.5 تريليون دولار خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمى على مدار العامين 2020

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.