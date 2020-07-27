رئيس جمعية صباح الأحمد: الكويتي لا يقبل الضيم.. ونجد الكرم في مصر

علق ناصر العتيبي، رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية على حادث اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري يعمل بالجمعية.

وقال "العتيبي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن أسلوب الكراهية الذي كان منتشرًا بين الشعوب العربية بشكل عام وبين الشعب المصري والكويتي بشكل خاص لا يمثل إلا جزءا بسيطا من هذه الشعوب مضيفًا: "شعب مصر يبقى في قلوبنا ونحب هذا الشعب أبدًا ولا نساوم على هذا الأمر".

وأضاف: "وليد المعتدى عليه ليس مصريًا فقط ولكنه كويتي ومنا وفينا وأي شخص في البلاد المباركة لا نقبل على أي شخص والتاريخ شاهد"، مشددًا على تفاعل الكويت مع الواقعة على المستويين الحكومي والشعبي.

وأكد "العتيبي"، أن حوادث الاعتداء في الكويت فردية، وأن أزمة كورونا تسببت في شيئ التأثر النفسي لدى كثير من الناس مشددًا على أن الشعب الكويتي "متربي" ولا يقبل الضيم وكذالك الشعب المصري "تروح مصر تجد الكرم وحصلت لي مشاكل بسيطة في مصر ووقفوا معايا".