تأخر فتح لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي ببولاق الدكرور نصف ساعة

تأخر فتح لجان مدرسة رفاعة الطهطاوي بمنطقة بولاق الدكرور، نصف ساعة حتى الآن، وسط استياء من المواطنين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم، مشيرين إلى أن تأخر فتح اللجنة سيؤثر عليهم بشكل كبير حيث تركوا أعمالهم وجاءوا.

يقول محمد مصطفى، 56 سنة، أحد الناخبين، لـ"الوطن"، إنه ترك عمله حتى يدلي بصوته، مشيرا إلى أن تأخر فتح لجان 269 و270 و 271 الكائنة بمدرسة رفاعة الطهطاوي ربما يدفعه إلى مغادرة اللجنة.