رئيس الوطنية: التصويت بالشيوخ في الموطن الانتخابي ودون حبر فسفوري

شدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على عدم جواز إدلاء الناخب بصوته في غير لجنته الانتخابية المقيد بها.

وقال في تصريحات ، لـ"الوطن"، إنّه لا يجوز أن يدلي الناخب في غير لجنته الانتخابية طبقا للثابت ببطاقة الرقم القومي المحددة لموطنه الانتخابي.

وأضاف أنّ انتخابات مجلس الشيوخ لا يتم فيها استخدام الحبر الفسفوري، موضحا أنّ القانون نّظم طريقة إدلاء الناخب بصوته، فكل ناخب يحمل بطاقة رقم قومي، وكل شخص له لجنة محددة يُدلي فيها بصوته، وعند دخول الناخب إلى اللجنة الانتخابية يسلم بطاقته لأمين اللجنة، ويطابق أمين اللجنة الرقم القومي باسم الناخب في الكشف المعد بذلك، وبعد الإدلاء بصوته يوقع الناخب بالتوقيع أمام اسمه، ويوقع أمين اللجنة بجواره، للتأكيد على أنّ الناخب حضر بالفعل.

وتابع أنّ الحبر الفسفوري يستخدم في الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة، بسبب وجود نص قانوني يسمح بتصويت الوافدين، بينما حضور الناخب والتوقيع في انتخابات مجلس الشيوخ دليل على حضوره وأنّه أدلى بصوته دون الحاجة لاستخدام الحبر الفسفوري.