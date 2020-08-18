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محمود مسلم

"عبدالعال" للنواب: 24 ساعة متبقية في عمر دور الانعقاد الخامس.. التزموا

رئيس البرلمان: قد نضطر إلى تأجيل رفع دور الانعقاد الحالي

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ولاء نعمه الله
03:22 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بضرورة الالتزام للانتهاء من مشروعات القوانين العالقة على جدول أعمال دور الانعقاد الخامس.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "أمامنا 24 ساعة وننتهي من دور الانعقاد، وهناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ويستلزم مناقشتها، التزموا وإلا قد نضطر إلى تأجيل رفع دور الانعقاد الحالي".

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