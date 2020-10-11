تعرف على عقوبة الرشوة الانتخابية: حبس وغرامة وشطب

حذر الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري، المرشحين في انتخابات مجلس النواب، من ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية والتي تصل عقوبتها للحبس والشطب من كشوفات المرشحين، مؤكدًا أن القضاء سيصدر حكمًا ضد أي مخالف.

وأضاف "السيد" في تصريح لـ"الوطن": "من أبرز الجرائم الانتخابية هي الرشاوى الانتخابية، حيث نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم "‏73"‏ لسنة 1956، و‏المعدل بالقانون رقم ‏124‏ لسنة ‏2011،‏ في مادته رقم "48"، على معاقبة مرتكب جريمة "الرشوة الانتخابية" بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه‏".

كما منح القانون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة، ومعاقبة المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، فضلًا عن حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

وأكد الفقيه الدستوري، أنه في حالة ثبوت قيام أي مرشح بدفع رشاوى انتخابية سيجري شطبه من الانتخابات بحكم من محكمة القضاء الإداري.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه في حالة ثبات قيام المرشح بدفع رشاوى انتخابية، سوف يقدم طعن أمام محكمة النقض التي ستقضي بإسقاط عضويته وطرده من المجلس.

مواعيد انتخابات مجلس النواب القادم

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.