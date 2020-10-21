بنوك محلية تحتفل بـ"يوم الإدخار" بطرح حسابات ومحافظ إلكترونية مجانا

تستعد عدد من البنوك المحلية العاملة في السوق المصرية، فتح الحسابات دون أي مصاريف أو حداً أدنى للرصيد خلال الفترة، إضافة إلى إتاحة بعضها إمكانية الاشتراك مجانا في محفظة الهاتف المحمول.

وقالت مصادر مصرفية، إنَّ مبادرة البنوك تأتي بمناسبة قرب حلول اليوم العالمي للادخار، في 31 أكتوبر الجاري، مشيرةً إلى أنَّ بنوك: "الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي، قطر الأهلي الوطني QNB، أبو ظبي الإسلامي، الإسكندرية، عَوده، Saib، المشرق، والزراعي المصري".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ البنوك المذكورة سلفاً ستشارك في إحياء فعاليات اليوم العالمي للادخار بحزمة من الخدمات والحلول والبرامج المصرفية والمالية، بمزايا وعروض مجانية، مؤكّدةً أنَّ عدداً من هذه البنوك أتاحت بالفعل هذه الخدمات في فروعها منذ منتصف أكتوبر الجاري.

- البنك الأهلي المصري

يتيح حساب توفير "المستقبل" دون مصاريف، وبحد أدنى 500 جنيه، و3001 جنيه لاحتساب العائد، وهو ما يؤمن للعميل تأميناً مجانياً اعتباراً من الشهر التالي، إلى جانب إصدار محفظة إلكترونية بدون مصاريف، بينما يعتزم بنك مصر -بحسب مصادر- توفير حسابات جارية وتوفير للعملاء الجدد وبدون أي مصاريف أو حد أدنى، على أن يتحمل البنك المصروفات اللازمة، علاوةً على إصدار بطاقات الخصم الفوري بشكل مجاني.

- بنك فيصل الإسلامي

أعلن هو الأخر عبر الموقع الإلكتروني، للبنك، عن عزمه إتاحة فتح حسابات جديدة وبطاقات "فيزا" بدون مصاريف أو حد أدني، علاوةً على محفظة "فيصل كاش" بشكل مجاني، حتى نهاية الشهر الجاري، فيما أعلن بنك قطر الأهلي الوطني "QNB" عزمه فتح حسابات للعملاء الجدد مجاناً وبدون أي مصاريف أو حد أدني لهذه الحسابات، وهو ما أعلنه أيضاً البنك الزراعي المصري.

- بنك المشرق

الصفحة الرسمية على "فيسبوك" لبنك المشرق قالت إنَّه بإمكان العملاء الجدد، فتح حساب توفير في بنك المشرق بدون مصاريف أو حد أدنى للرصيد والحصول على بطاقة خصم مباشر مجاناً خلال الفترة من 15 حتى 29 أكتوبر 2020 من أي فرع من فروع بنك المشرق، بينما زاد عليه بنك saib إتاحة الاشتراك المجاني في محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية.

بنكا "عَودة" و"الأسكندرية"

كشفا عن إلغاء مصاريف فتح الحسابات، ومصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر على حسابات الإدخار، حتى 31 أكتوبر 2020.

ويحتفل العالم في 31 أكتوبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للادخار" والذي تمّ الإعلان عنه على يد الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم في مثل هذا اليوم عام 1924، بهدف الترويج للادخار في كل العالم، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهميته، الأمر الذي يدفع بالعديد من البنوك، لاسيما في الدول النامية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم للتشجيع على الادخار من خلال الحملات والمبادرات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.