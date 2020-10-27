رئيس المجلس السيادي السوداني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.

وقالت مصادر بالمطار، وصل البرهان على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله، باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في إستقباله لدى وصوله، السيد القصير وزير الزراعة وعدد من المسئولين.

كان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، قال إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل محفز لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، موضحاً أن أمريكا لم تدرج اسم السودان في القائمة فقط، لإتهامه بتفجيرات دار السلام ونيروبي والمدمرة كول.

وأوضح البرهان في تصريحاته للتليفزيون السوداني، أن السودان بذل جهودا كبيرة لأجل الخروج من القائمة، وأنه استجاب لمعظم الشروط الأمريكية، إلا أنه فشل في الخروج من تلك القائمة في عهد النظام السابق، مؤكداً بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن سلوك النظام البائد العدائي ضد كثير من الدول حال دون رفع اسم السودان منها.

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أنهم بذلوا جهودا جبارة لإبعاد تهم التمييز الديني عن السودان والتي ظلت تلاحقه منذ عهد النظام السابق وكذلك البعد عن السلوك والنهج العدائي الذي ميز النظام السابق في علاقاته الدولية، منوها إلى أنهم استندوا في كل تلك التغييرات الإيجابية على الثورة السودانية، مشيراً إلى إنها ثورة نحو التغيير الشامل بما في ذلك علاقات السودان مع العالم، وإنهاء حالات التمييز الديني والعداء لبعض الدول على أساس ديني ومن بينها دولة إسرائيل.