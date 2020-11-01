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"المركزي": ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 157.4 مليار جنيه

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الوطن
10:03 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى

كشف تقرير البنك المركزى المصرى أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى ارتفع بما يعادل 27.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى، وبمعدل نمو 20.9%، حيث سجل صافى الأصول الأجنبية نحو 157.4 مليار جنيه، مقابل نحو 130.2 مليار جنيه فى شهر يونيو السابق عليه. وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى أن هذا الارتفاع فى صافى الأصول الأجنبية جاء نتيجة ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل نحو 29.2 مليار جنيه، فيما حد من ذلك انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 2 مليار جنيه. وأشار «المركزى» إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بنحو 60.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2020، بمعدل نمو 1.4%، مرجعاً الارتفاع إلى زيادة قيمة الائتمان المحلى بنحو 28.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 0.6%، وانخفاض الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 32.3 مليار جنيه بمعدل 7.4%. وأضاف أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 10.9 مليارات جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9.2 مليار جنيه، ومن الحكومة بمقدار 5.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2.1 مليار جنيه.

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