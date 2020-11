حب لا يرى الشمس وخيط حرير.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، للوقاية من الإصابة بكورونا، وتقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

سيما

عرض فيلم "الأستاذ يعرف أكثر" الساعة 4 مساء، وفيلم "أيام اللولو" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "حب لا يرى الشمس" الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "عروس النيل" الساعة 1 مساء، و"طأطأ وريكا وكاظم بيه" الساعة 3 مساء، "عشم" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "تيته رهيبة" الساعة 8 مساء، وفيلم "المصلحة" الساعة 10 مساء، وفيلم "احنا اتقابلنا قبل كدة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم "Pirates of the Caribbean: At World's End" الساعة 3.30 مساء، وفيلم "Rise of the Guardians" الساعة .6.30 مساء، وفيلم "Pan" الساعة 8.30 مساء، وفيلم "Dark Shadows" الساعة 10.30 مساء.

مسلسلات تليفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 9 مساء، ومسلسل "خيط حرير" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "عم حمزة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الكبير أوي ج3" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، و"ختم النمر" الساعة 10 مساء، و"إلا أنا" الساعة 11 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، و"ﻵخر نفس" الساعة 9 مساء، و"إلا أنا" الساعة 11 مساء.

البرامج التلفزيونية

MBC2

عرض برنامج "Celebrity Scoop" بالعربي" الساعة 8 مساء.

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9.30 مساء.