الصحة: ربات المنازل وغير العاملين أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ الفئات الأكثر إصابة بفيروس كورونا هم غير العاملين وربة المنزل والمتقاعدين، الذين شكلوا نسبة 65% من إصابات مصر، وهناك خطورة أعلى عند إصابتهم بأمراض مزمنة.

وأضافت أنّ ربة المنزل الأعلى إصابة، في حين أنّ السائق والفلاح والعاملين في الأماكن المفتوحة الأقل إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ الحضر أعلى إصابة بفيروس كورونا من الريف، لافتة إلى أنّ وزارة الصحة سجلت 108 آلاف إصابة بفيروس كورونا حتى الأن، وأكثر المحافظات إصابة بالفيروس، القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وطالبت الدكتورة هالة زايد، بالتقليل من الزيارات المنزلية للحفاظ على صحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا في مصر، من التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات والكافيهات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت زايد أنّ المبادرات الصحية تعمل حاليا بانتظام، موضحة أنّ مشكلة موسم الشتاء ليست خفض درجة الحرارة، بل وجود الناس في أماكن مغلقة لفترات طويلة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتقليل التواجد في أماكن مغلقة

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بشأن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.