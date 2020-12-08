لو عايز تغير سيراميك الشقة من غير ما تكسره.. تعرف على البدائل المتاحة

يقع الكثيرون من مالكي المنازل في حيرة بشأن تجديد شكل سيراميك شققهم السكنية مع تعرضها لتغيرات أو شقوق بمرور الوقت، خاصة مع ارتفاع تكلفة السيراميك بدءًا من تكسيره واستبداله بشراء آخر جديد، فضلًا عن تكلفة تركيبه.

وفي هذا الصدد، يوضح المهندس مصطفى نوح لـ"الوطن" البدائل الاقتصادية والتي تعد أقل تكلفة لتغيير وتجديد سيراميك المنزل بدلًا من تكسير السيراميك.

استخدام الأرضيات الخشبية HDF

إذا كانت أرضية منزلك من البلاط أو أية خامة لا تعجبك، وتريد تغييرها فلا داعي لتكسيرها لتركيب خامة أخرى مثل السيراميك أو البورسيلين، بل يمكنك تركيب بلاطات الخشب من HDF فوقها بمنتهى السهولة.

ومن أبرز مميزات الأرضيات الخشبية، أنك إذا كنت تعيش في بيت مؤقت أو مؤجر، فيمكنك فك البلاطات الخشبية بسهولة لتركيبها في منزلك الجديد لكن قد تحتاج لبعض التعديلات والإضافات فيما بعد، نظراً لتغير المساحات.

مع العلم أنّه يراعى جيدًا تجنب استخدام الماء على هذه الأرضيات حتى لا تصيبها بالتلف، ويفضل استخدامها في الغرف الداخلية وليس في صالة المنزل أو "الريسيبشن" وتركيب "عتبة من الرخام" على باب الغرفة حتى تمنع وصول الماء.

طلاء السيراميك

ويمكنك أيضًا طلاء السيراميك بلون مختلف مثل الأبيض خاصة في الحمامات، والذي يعمل على إنعاش شكل الحمام ويجعله يبدو جديدا ونظيفا دائمًا.

لصق بلاط PVC

وعوضًا عن السيراميك، يمكن لصق ألواح PVC البديل للسيراميك بمادة لاصقة على البلاط القديم، وهي من الخامات المناسبة والعملية المقاومة للماء، كما أنها تعد خيارًا اقتصاديًا رخيص الثمن يناسب الجميع.

وضع استيكر على السيراميك

يمكنك استخدام الاستيكر المصنع من الفينيل لتصميم ديكوري مميز دون أي تكلفة إضافية، ويمكنك إيجاده بتصميمات متعددة بألوان مختلفة تناسب جميع الديكورات، كما يمكن استخدامه للأرضيات أو الحوائط، كما يمكن لصقه بنفسك، ويتوافر "الاستيكر" كذلك بأحجام مختلفة ليناسب مختلف الأبعاد، ومن مميزاته أيضًا أنّه يعد بديلًا اقتصاديًا كما أنّه مقاوم للماء والحرارة من أجل متانة أطول وأمان تام.

أرضيات الإيبوكسي أو الريزن

ومن خلال استخدام مادة الإيبوكسي أو الريزن يمكنك الحصول على أرضية موحدة دون أي فواصل، فهي تساعد على تغطية المساحات الشاسعة دون تكلفة كبيرة، ويعتبر عيب استخدام هذه الأرضيات هو تحوّل لونها للاصفرار بمرور الوقت، لذا يفضل أن يتم تلميعها بين حين وآخر.

أرضيات فوم للأطفال

يمكنك استخدام أرضيات فوم متشابكة إذا كنت تريد تغيير أرضية غرفة الأطفال، فهي تتوافر بألوان وتصميمات عديدة، كما أنها تعتبر خيارًا مثاليًا للتخفيف من الضوضاء والاهتزازات المزعجة، ويمكن تركيبها بسهولة خلال دقائق سريعة، ولكن يجب الحرص على اختيار أنواع آمنة الصنع من مواد غير سامة ومقاومة للماء والحريق.

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