فردا شرطة بميناء القاهرة الجوي يرفضان رشوة نظير تهريب أدوية للخارج

رفض فردا شرطة، من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، رشوة مالية، نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد، وأبلغ فردي الشرطة بقيام أحد الأشخاص، وهو عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بميناء القاهرة الجوي، بعرض مبالغ مالية عليهما على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد، رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط، 4 أشخاص يحملون جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تواجد اثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردي الشرطة، وضبط الآخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية «أمبول – أقراص».

جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كان رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك أحبطوا محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

حيث تقدم أحد الركاب المصريين لإدارة الجمرك لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه الثلاثة التي كانت قد تخلفوا عند وصوله مطار القاهرة قادما من إيطاليا.

وبالعرض على أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 قرر تكليف هبه مصطفى الشبراوي مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب مما أسفر عن ضبط 29 شريط contramal 100 mg و13 شريط Rivatril 2mg بإجمالي 550 قرص.

وقام أسامة دياب مدير الجمرك بعرض المضبوطات على العقيد إسلام مريدن رئيس مكتب مباحث المخدرات بالمطار، والذي أفاد بأن المضبوطات من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 59 لسنة 2020 وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.