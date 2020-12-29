إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأدوية، قبل قليل مساء الثلاثاء، قرب مدخل قرية "بني رافع"، التابعة لمركز منفلوط، في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأدوية، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل لوحات معدنية رقم (258 ق هـ ف) وتصادمها بالرصيف.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "أدهم رمضان أحمد"، 24 سنة، و"أسامة قطب حمدي"، 24 سنة، و"أحمد محمد حلمي"، 36 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، ثم تم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.