الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. أكشن ورعب ودراما

مع انتشار التكنولوجيا توافرت الأفلام الجديدة على منصات مختلفة، لكن يظل مشاهدة فيلم بالسينما له متعة مختلفة، وتقدم السينمات المصرية هذا الأسبوع أفلاما جديدة بين الأكشن والدراما والرعب وهي Redemption Day، Waiting for the Barbarians، Ravage، Jiu Jitsu، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الأفلام وقصتها لاختيار الفيلم الأفضل لك على النحو التالي:

Redemption Day

تدور أحداث الفيلم حول جندي من مشاة البحرية الأمريكية يتسلل لمجموعة إرهابية لإنقاذ الرهائن المحتجزين في المغرب.

أبطال الفيلم جاري دوردان، سيريندا سوان، أندي جارسيا، إيرني هادسون، مارتين دونوفان روبرت نيبر، والمخرج هشام حجي.

Waiting for the Barbarians

تدور أحداث الفيلم حول قاضٍ يشكك في ولائه للامبراطورية التي يعمل لصالحا، وذلك حين يحقق ضابط في الجيش في أمر انتفاضة مرتقبة.

أبطال الفيلم جوني ديب، روبرت باتينسون، مارك رايلانس، جريتا سكاتشي، سام ريد، ديفيد دانسيك، والمخرج سيرو جيرا.

Ravage

تدور أحداث الفيلم حول مصورة تذهب للطبيعة في رحلة بوادي واتشاتومي، وتكتشف أشياء مروعة، وبينما تحاول إقناع الشرطة بالأهوال الموجودة يتم تكذيبها واتهامها بتعاطي المخدرات حتى يكتشفوا الحقيقة فيما بعد.

أبطال الفيلم أنابيل دكستر جونز، بروس ديرن، روبرت لونجستريت، مايكل ويفر، روس بارتريدجي، إريك نليسن، والمخرج تيدي جرينان.

Jiu Jitsu

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة قديمة من مقاتلي الجيو جيتسو تواجه كل 6 سنوات غازيًا فضائيًا مخيفًا في معركة من أجل الأرض، ويصبح مستقبل البشرية على المحك، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم نيكولاس كيدج، آلان موسى، فرانك جريلو، ماري أفجيروبولس، ريك يون، توني جا، والمخرج ديمتري لوجوثيتيس.