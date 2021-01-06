عرض «ورقة شجر» و «الحلم» في فعاليات أيام سينمائية

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع ساقية الصاوي، عددًا من الفعاليات السينمائية، والمقرر أن يتم افتتاحها مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات السينمائية، بداية من اليوم حتى نهاية شهر يناير الجاري، حسب بيان صادر عن المركز القومي للسينما، على أن يقام يوم الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوي، وتقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة شاهندة محمد علي، ويُعرض خلالها مجموعة من الأفلام التي تعد من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويعرض اليوم كل من أفلام «إسكندر» للمخرج رامي الجابري، و«صندوق الدنيا» للمخرجة مروة كامل، وفيلم «الحلم» للمخرج عبد العزيز حشاد، وفيلم «ورقة شجر» للمخرج بشارة شكري.

ومؤخرًا، قام المركز القومي للسينما بإنتاج فيلم «كان لك معايا» والذي تم تنظيم عرض خاص له بدار الأوبرا المصرية يوم 17 من شهر ديسمبر الماضي، قبل طرحه بدور العرض السينمائي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم بطلة العمل الفنانة صفية العمري، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، ومفيد فوزي.

فيلم «كان لك معايا» تأليف وإخراج روجينا بسالي، بطولة صفية العمري، ومحمود قابيل، وعائشة بن أحمد، ومنة جلال، والتي جسدت شخصية صفية العمري في شبابها، وأسامة أسعد، والذي جسد شخصية محمود قابيل في بداية شبابه، إضافة إلى الفنانة نادية العراقية، والموسيقى التصويرية للفيلم للموسيقار راجح داود.

فيلم «كان لك معايا» تدور أحداثه في إطار دراما رومانسية عن قصة حب جمعت بين رجل وامرأة، حالت الظروف الصعبة من إتمام زواجهما، ويفترقا ثم يلتقيان من جديد بعد وصولهما لسن المعاش ويتفقا على الزواج، ولكن تقابلهما مفاجآت غير متوقعة تضعهما في مواقف صعبة.