غدًا فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة طور سيناء

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الخميس، فصل التيار الكهربي عن بعض الأحياء بمدينة الطور غدًا الجمعة، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على موزع الطور القديم بالكامل.

وأوضح البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، على أن يجري فصل التيار الكهربي بالتتابع حتي لا تتطول المدة .

وسيجري فصل التيار الكهربائي عن 10 أحياء، هي: «حي بدر بالكامل، الإسكان الشعبي، منطقة الدبش و ما حولها، المنشية بالكامل، الأمل، الكيلاني، اللوكس، منطقة حمام موسى، فندق ماجدولين، وادي ميعر، ومنطقة الفيروز، ومنطقة مصيعد، إضافة إلى فندق ماجدولين، ومستشفى الطور العام، وجميع كل المخابز والمدارس و الإذاعة و مديرية التربية و التعليم و مجلس المدينة ومحطات البنزين بتلك المناطق».

وناشدت هندسة كهرباء مدينة الطور المواطنين، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.