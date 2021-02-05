حجز رضيعة بمستشفى شبين القناطر عثر عليها مواطن أمام منزله

أمرت النيابة العامة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحجز طفلة تبلغ من العمر شهرين، عثر عليها أحد المواطنين أمام منزلة بمنطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة، بحضانة مستشفى شبين القناطر المركزي، لمتابعة الحالة الصحية للطفلة وإيداعها «دار حجازي» لرعاية الرضع الأيتام، عقب خروجها من المستشفي لرعايتها، وذلك بعد التأكد من سلامتها الصحية.

كان اللواء فخر الدين العربي، قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة الخانكة، بعثور مواطن يُدعى سعد رمضان، مُقيم بمنطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة، ملقاة أمام منزله.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ نقل الطفلة لمستشفى شبين القناطر العام، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على طفلة رضيعة وسط أكوام القمامة بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تبين أن والدة الطفلة وجدتها تخلصتا منها بإلقائها وسط القمامة، خوفا من الفضيحة.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على طفلة حديثة الولادة، وسط أحد أكوام القمامة بدائرة المركز، وتم نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، ودلت تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس المباحث، أن والدة الطفلة، مطلقة تبلغ من العمر 31 سنة، حملت بها سفاحاً نتيجة علاقة غير شرعية، وقامت بالتخلص من الطفلة بعد ولادتها، خوفا من الفضيحة.

وتمكن الرائد حسام الحسيني، رئيس المباحث، من ضبط الأم والجدة، اللتين اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقالت الأم إنها حاولت التخلص من الفضيحة، بعد أن أقامت علاقة غير شرعية، عقب طلاقها، وحملها سفاحا، وأضافت أنها ووالدتها فكرتا في التخلص من الطفله بإلقائها في القمامة، إلا أن رجال المباحث توصلوا لهما عن طريق إحدى كاميرات المراقبة.