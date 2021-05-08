«هدوء ووقار والروبوت مش طايقه».. 5 ملاحظات من حلقة العلياني مع رامز

وقع الإعلامي السعودي، علي العلياني، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، أحدث نسخ برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، والمذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر، ويشارك في تقديمه الفنان حسن عسيري، والإعلامية سارة مراد.

وخلال تلك الحلقة ظهرت بعض الملاحظات نستعرضها في السطور التالية:

الروبوت عارفه بس مش طايقه

كشف الروبوت الذي يظهر إلى جوار رامز جلال في بداية الحلقة، أنه يعرف الإعلامي السعودي ضحية حلقة اليوم، لكنه في نفس الوقت يتمنى أن يعذبه رامز جلال خلال تلك الحلقة، وهو ما جعل رامز يسخر من الأمر ويقول: «الروبوت كمان مش طايقه».

أول ضحية بكمامة

وسجلت تلك الحلقة الظهور الأول لأحد ضحايا البرنامج، يأتي ملتزما بالكمامة، المجبور عليها كل سكان العالم حاليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، حيث حرص على ارتدائها حتى دخل مدينة الملاهي وأجبره مصورو البرنامج على الاستغناء عنها، حتى ينتهوا من عمليات التصوير.

مكياج العرياني.. الأول في برنامج المقالب

في أحد مشاهد تلك الحلقة أيضا، استدعى الإعلامي السعودي الميكب اب أرتيست ليضع بعض لمسات المكياج على وجهه، وهو ما علق عليه رامز جلال وسخر منه، كما أنها الحلقة الأولى، التي يستخدم فيها الضحية لمسات الميكب اب، حتى الحلقات التي كان ضحاياها نساء، لم تظهر بها أي مشاهد توضح استخدامهن للمكياج قبل تصوير الفقرة الحوارية من البرنامج، والتي تقدمها الإعلامية سارة مراد.

إصابات كثيرة دون رد فعل

وخلال نفس الحلقة تعرض علي العرياني لعدد كبير من إصابات طلقات الألوان، خلال فقرة لعبة «البينت بول»، لكن الغريب في الأمر أنه لم يظهر أي ردة فعل على تلك الطلقات، واكتفى بسخريته من المشارك معه وهو حسن عسيري في اللعبة، قائلا له: «هو ده اللي بيحمي ضهرنا»، ظنا منه أنه من يصوب عليه طلقات الألوان.

هدوء ووقار

وطول الحلقة لم يظهر علي العلياني أي رد فعل يشمل صراخا أو فعلا مجنونا، حيث ارتسم عليه الهدوء والوقار، ولم يتخلَ عنهما طيلة الحلقة حتى داخل الكبسولة وخلال قفزته منها أو حتى بعدما اكتشف أنه وقع ضحية لمقالب رامز جلال، التي ينتقدها كل عام.