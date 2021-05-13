«لو هتخرج».. أماكن يمكنك زيارتها في عيد الفطر قبل موعد الغلق

مع قدوم عيد الفطر المبارك، يسعى الكثيرون إلى قضاء أوقات ترفيهية، ويحتفلون بالعيد وسط أصدقائهم وأهاليهم، ولكن هذا العام، أصبح الأمر صعبا ومحدودا، مع تفشي فيروس كورونا، ووقوف مصر على أعتاب الموجة الثالثة من الجائحة العالمية.

وفي إطار اعتياد الكثيرين على الذهاب إلى الأماكن المختلفة وقضاء اليوم كاملا مع أصدقائهم وأحبائهم، وهو فعل لن يستطيعوا ممارسته هذا العام، في ظل قرارات الحكومة بالغلق، وقفل العديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة والأماكن الترفيهية، وغلق الطرق الساحلية، نستعرض في السطور الآتية، أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها قبل تطبيق مواعيد الغلق بداية من التاسعة مساءً.

وتقدم «الوطن»، دليل الأماكن التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق وبأسعار مناسبة.

الكافيهات

يمكن زيارة العديد من الكافيهات المختلفة في مصر، والجلوس لقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء، لتناول الطعام أو الشراب والحديث سويا.

ماجيك بلانيت المعادي

يمكنك الذهاب إلى ماجيك بلانيت المعادي، وهو مكان ترفيهي للأطفال داخل كارفور المعادي، يقدم ألعاب مختلفة للأطفال، وألعاب فيديو ومراجيح، وسيارات التصادمية.

وتكون الألعاب في هذا المكان المخصص للأطفال الذي يحبون العيد وينتظرونه، عن طريق كارت ألعاب يتم شراءه وشحنه بداية من قيمة 10 جنيهات فما فوق، تفتح المدينة أبوابها من الساعة 10 صباحًا.

كوفي كورنر

يشتهر هذا الكافيه بمنطقة المعادي، بـ«الكابتشينو»، كما يقدمون قهوة «إيلي» الإيطالية، مع ساندويتشات وحلويات.

القهوة خان

يتميز هذا الكافيه الذي يقع في منطقة وسط البلد، بالزروع والأزهار العديدة به والحدائق، كما يمكنك شرب القهوة به والاستماع إلى الموسيقى.

برج القاهرة

عن طريق برج القاهرة، يمكنك رؤية القاهرة كلها، في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر، ويوجد به المطعم الدائري الذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة، وأيضًا يوجد في الطابق الـ15 كافيتريا علوية، تستطيع أن تتناول فيها العصائر والمشروبات.