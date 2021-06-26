إجازة 1 يوليو.. تعرف على تفاصيلها وأسبابها

يتساءل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» و«تويتر» عن إجازة 1 يوليو، وهي في الحقيقة ليست إجازة جديدة، وإنما هي نفسها إجازة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وهو الاحتفال المعتاد، الذي يوافق يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري.

إجازة 1 يوليو توافق الخميس المقبل بديلا ليوم الأربعاء 30 يونيو

وأكدت مصادر حكومية مسؤولة أن إجازة 1 يوليو المقبل، والتي ستوافق يوم الخميس بدلا من إجازة يوم الأربعاء، لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، بترحيل الإجازات بسبب المناسبات الدينية والوطنية، التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شهر يوليو 2021 المقبل سيشهد العديد من الإجازات الرسمية الدينية والوطنية، حيث سيكون أولها إجازة 1 يوليو بديلا لإجازة 30 يونيو، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم يتبعها حصول المصريين على 8 أيام إجازات رسمية أخرى، هي على النحو التالي: الإثنين 19 يوليو وهو إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفة، ومن بعده أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة على التوالي 20 و21 و22 و23 يوليو وهي إجازات رسمية بمناسبة حلول عيد الأضحى.

إجازة 1 يوليو ليست الإجازة الرسمية الوطنية الوحيدة خلال شهر يوليو 2021

جدير بالذكر أن إجازة 1 يوليو ليست هي الإجازة الرسمية الوطنية الوحيدة خلال شهر يوليو، حيث يأتي بعدها إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والتي يتصادف وجودها وتزامنها خلال أيام إجازات عيد الأضحى المبارك ، فضلا عن كونها يوم «جمعة » ، لكنها تعتبر إجازة وطنية اعتاد المصريون على الاحتفال بها رسميا سنويا في ذلك اليوم .

شهر يوليو يبدأ بإجازة 1 يوليو وينتهي بإجازة ثورة 23 يوليو

أما يوم الإجازة الرسمية السادس، فيكون يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس المقبل، بسبب مناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 1443هجرية ، ثم يوم الخميس 7 أكتوبر بديلا عن يوم الأربعاء 6 أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب 1973، والإثنين 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ووفقا لقوانين العمل في البلاد، قانوني الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، و12 لسنة 2003 فإن إجازة 1 يوليو ستكون إجازة بأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، وفي حالة احتياج جهة العمل، لحضور العامل في يوم الإجازة، يتم يتعويضه عنها بيوم آخر، أو حصوله على مثلي الأجر من الراتب الأساسي.