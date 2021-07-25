بعد الفيضانات.. الصين تستعد لإعصار سيجتاح «تشجيانج»

ألغى المركز التجاري الصيني شنجهاي، والمناطق الساحلية المجاورة له، جميع الرحلات الجوية، وقام بإبطاء أو وقف قطارات الأنفاق، وإغلاق المتاجر، قبل الاجتياح المتوقع لإعصار شرق البلاد، وفق وكالة أنباء رويترز.

ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار إقليم تشجيانج الواقع على الساحل الشرقي، في الوقت الذي لا يزال فيه وسط الصين يواجه فيضانات قياسية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن سرعة الرياح في الإعصار بلغت 38 مترا في الثانية، وطبقا لحسابات «رويترز» فإن ذلك يعادل نحو 137 كيلومترا في الساعة.

وتسببت الفيضانات في مدينة تشنجتشو بوسط الصين الأسبوع الماضي، في مقتل 12 شخصا، بعد أن حاصرتهم المياه في شبكة مترو الأنفاق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن شنجهاي ديزني لاند ستغلق أبوابها يومي الأحد والاثنين بسبب الطقس، بينما قام ميناء يانغشان بالمدينة بإجلاء مئات السفن.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة «خنان» وسط الصين إلى 56 شخصا، أمس السبت، مع وجود 5 أشخاص في عداد المفقودين حتى الساعة 7:00 مساء أمس الأول الجمعة، بالتوقيت المحلي «1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة».

وكانت إدارة الطوارئ بالمقاطعة الصينية، أشارت في وقت سابق، إلى أن جهود الإنقاذ، من بينها تصريف المياه، لا تزال جارية في نفق طريق جينجقوانج في عاصمة المقاطعة تشنجتشو، موضحة أنه ما زال هناك كمية كبيرة من المياه في النفق، حيث ذكرت تقارير عن وجود ضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتضرر أكثر من 7.5 مليون شخص من الأمطار الغزيرة التي بدأت الجمعة الماضية والفيضانات المصاحبة، مع تضرر حوالي 576600 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2.471 فدان»، من المحاصيل وانهيار أكثر من 3800 منزل بجميع أنحاء المقاطعة، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت أكثر من 13.9 مليار يوان «نحو 2.1 مليار دولار أمريكي».