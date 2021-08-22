مباحثات «مصرية - سودانية» حول آليات تمويل المشروعات المشتركة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجيلى تاج الدين أبوشامة، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، والوفد المرافق له.

وقال الوزير مرسى، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن اللقاء يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة آليات التمويل والسداد للتعاقدات بين الجانبين، مؤكداً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب السودانى وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة، كما أكد أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى هى الانفتاح على التعاون مع جميع الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء ليس الأول مع ممثلى منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بل يأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة من اللقاءات التى تمت بين الجانبين، وهو ما يعكس حرص «الإنتاج الحربى» و«منظومة الصناعات الدفاعية السودانية» على متابعة مستجدات التعاون بين الجانبين المصرى والسودانى والإسراع فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، خاصة فى ضوء اللجنة المشتركة التى اجتمعت أكثر من مرة لتحقيق التواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

وأعرب نائب مدير «الصناعات الدفاعية السودانية» امتنانه لحجم وتشعب علاقات التعاون مع الجانب المصرى، مؤكداً حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن اهتمام المنظومة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى، وذلك لتحقيق عائد اقتصادى يعود بالنفع على الجانبين، مضيفاً أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكرى فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً.