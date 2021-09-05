15 فتاة في وظيفة صراف تذاكر.. تخرج 1000 فني سكة حديد من معهد ضباط الصف المعلمين

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد من معهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي 1000 فني، بعد أن أنهوا البرنامج التدريبي بالمعهد لمدة 6 أشهر، واشتمل على تدريب انضباطي وسلوكي وفني بمعرفة متخصصين بالقوات المسلحة ومهندسي السكة الحديد، وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة في (م. قائد قطار، فني ميكانيكا، فني كهربائي، فني مناورة، فني براد، فني صيانة سكة، فني حركة وبلوك، فني مزلقان، مشرف قطار، صراف تذاكر) وجاء توزيعهم كالتالي: 980 أصحاء ذكور، 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 15 فتاة للعمل كصرافات تذاكر.

واكتسب الطلبة المتدربون بمعهد ضباط الصف، العديد من المهارات التي اشتملت على تنظيم الوقت والانضباط وإتقان العمل وتقويم السلوك العام، ورفع معدل كفاءة اللياقة البدنية من خلال برامج التأهيل الرياضي، والتعرف على الدولة المصرية وحجم المشروعات الخدمية المقدمة للشعب المصري، والتعرف على المؤسسة العسكرية ودورها الوطني، كما جرى تدريبهم فنياً على أحدث الطرق المستخدمة في أعمال صيانة الوحدات المتحركة من عربات وجرارات ونظم الإشارات وخطوط السكك الحديدية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بواسطة أفضل مهندسي الهيئة.

كامل الوزير يكرم أوائل الخريجين من الدفعة 1 فنيين سكة حديد

وفي كلمته قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تصديقه على تعيين وتدريب هذه الدفعة، كما توجه بالشكر للقوات المسلحة، لقيامها بتدريبها، وكذلك وجه التهنئة لطلبة الدفعة بمناسبة تخرجهم في معهد ضباط الصف للقوات المسلحة، وطالبهم ببذل أقصى الجهد للعمل على الارتقاء بمرفق السكة الحديد، كما قام الوزير بتكريم أوائل الخريجين من الدفعة 1 فنيين سكة حديد، وبعدها قام طلبة الدفعة بأداء القسم بالمحافظة على المرفق وبذل الجهد ومحاربة الفساد.

وزير النقل: الرئيس صدق على بدء إجراءات تعيين 250 مهندسا و750 تكنولوجيا و1500 فني

وأشار وزير النقل، إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية، وأن تخرج هذه الدفعة من الفنيين من معهد ضباط الصف المعلمين، يمثل نقة نوعية كبيرة في مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديد، وستشكل قوة دفع هائلة في العمل الفني بالهيئة، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي، صدق على البدء في إجراءات تعيين 250 مهندسا و750 تكنولوجيا و1500 فني تخصصات مختلفة لخدمة مشروعات الجر الكهربائي العملاقة التي يجري تنفيذها مثل المونوريل والقطار الكهربي السريع.

وأضاف أنه يجري اختيار العناصر المتقدمة وفقاً لأعلى معايير الاختيار والانتقاء، موضحا أنه بالتوازي يجري الارتقاء بالعنصر البشري الحالي للسكة الحديد وفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.