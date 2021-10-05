مصرع طفلة غرقاً في مياه ترعة قرية «الأمل» بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها غرقاً في مياه ترعة قرية «الأمل»، التابعة لمركز ادكو بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة ادكو، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر غرقها بترعة قرية الأمل، التابعة لذات المركز، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حفظ الجثة

بالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفلة «فرحه محمود بهجت خليفة»، 3 سنوات، إثر غرقها في الترعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر للعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع شاب

كما لقي شاب مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية عليه أثناء عمله داخل ورشة بقرية «قمحة»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمتابعة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات يفيد بمصرع شاب إثر سقوط بوابة حديدية عليه، بمحل عمله في قرية «قمحة»، التابعة لذات المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وتبين بالفحص وفاة «محمد صلاح محمد عبد العزيز»، 35 سنة، حيث تم حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم

وأصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية «السبعين»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «بسيوني علي محمد مرجان»، 33 سنة، و«خميس محروس محمد»، 55 سنة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.