مصرع وإصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، صباح اليوم الإثنبن، في حادث انقلاب ميكروباص «أجرة»، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط في محافظة المنيا.

هيئة الإسعاف تدفع بـ5 سيارات لنقل المصابين

ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، بينهم 4 أطفال حالتهم العامة مستقرة، فيما تراوحت باقي الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج وجميعهم من أبناء محافظة أسيوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم «ط وه 716»، أسيوط، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط في اتجاه محافظة أسيوط.

وقال شاهد عيان بموقع الحادث إن السيارة الميكروباص كانت قادمة من القاهرة ومتجهة إلى محافظة أسيوط وفجأة انحرفت عن مسارها وانقلبت على جانب الطريق بالقرب من محور سمالوط ونتج عن ذلك إصابة جميع ركابها وهم من محافظة أسيوط بإصابات متنوعة معظمها في الرأس، مرجحا أن يكون سبب انقلاب السيارة انفجار أحد الإطارات والسرعة الزائدة.

انتقل رجال المرور لمعاينة وفحص الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

مصرع شخص صدمه قطار شمال المنيا

علي جانب أخر، لقي شخص مصرعه صدمه قطار أمام مزلقان قرية العباسية في مركز مغاغة بشمال المحافظة، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع «م.ع»، 20 عاما، مقيم بقرية العباسية، حيث صدمه قطار مميز قادم من القاهرة ومتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.