نائب القومية للإنتاج الحربي: تطوير وافتتاح خطوط جديدة بالمصانع في 2021

استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، دور الهيئة القومية للإنتاج الحربي وما يتبعها من 16 شركة تابعة وشركة للإنشاءات والمشروعات والاستشارات الهندسية ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي ومركز لنظم للمعلومات والحواسب في مهمتهم الرئيسية لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر إلى جانب دور هذه الجهات التابعة في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية وسعر منافس وأيضاً المساهمة في مختلف المشروعات القومية والتنموية للدولة، خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربي السابع والستين وذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي.

تطوير وافتتاح خطوط جديدة بالإنتاج الحربي

كما استعرض «صلاح» أهم الإنجازات المحققة بعام «2020/ 2021» من مشروعات تنموية وتطوير خطوط إنتاج وافتتاح لخطوط إنتاج جديدة وأهم بروتوكولات التعاون التي تمت مع الجهات المختلفة في ضوء التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة والشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع المحلى وسد احتياجات السوق المصري وصولا للتصدير للدول الأفريقية والعربية.