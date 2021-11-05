10 معلومات عن أول دواء مضاد لكورونا يؤخذ من الفم

في التجربة هي الأولى من نوعها ولأول مرة يستخدم عقار من الأدوية عن طريق الفم ليكون بمثابة علاج أعراض فيروس كورونا، استخدمت بريطانيا أقراص «مولنوبيرافيرا»، أمس، رسميا ليصبح بذلك العقار الأول عن طريق الفم وتصبح بريطانيا الدولة الأولى في العالم التي استخدمت هذه الأقراص.

العقار الأول من نوعه عن طريق الفم

تقدمت شركة ميرك للأدوية بطلب لهيئة الدواء والغذاء الأميركية للتصريح بالاستخدام الطارئ لعقار «مولنوبيرافير» المضاد لفيروس كورونا، ليصبح العقار الأول من حيث نوع الاستخدام ليكون عن طريق الفم والنوع الأول المستخدم من الأقراص غير اللقاحات التي تؤخذ عن طريق العضل، وهناك العديد من المعلومات حول العقار ونكشف عن أبرز 10 معلومات عن أول دواء مضاد لكورونا عن طريق الفم.

أبرز 10 معلومات عن أول دواء مضاد لكورونا عن طريق الفم

1- مولنوبيرافير عبارة عن قرص مضاد للفيروسات من إنتاج شركة Merck العملاقة للأدوية، ويهدف إلى منع الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا.

2- ينتمي هذا العقار إلى فئة من مضادات الفيروسات تسمى ribonucleosides المطفرة، التي تغير المادة الوراثية الفيروسية وتقدم أخطاء لمنع تكرار ونسخ الجينوم الفيروسي.

3- العقار يحتوي على تعريف أمان نظيف، ما يعني أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين في التجربة.

4- العقار هو أول دواء من نوعه يهدف إلى علاج عدوى كورونا عن طريق الفم.

5- يمكن تناول هذا الدواء بالماء مرتين في اليوم، وقد يضطر مريض كورونا إلى تناول هذا الدواء لمدة خمسة إلى سبعة أيام حتى يتعافى تمامًا.

6- هناك بحث تم إجراؤه في الولايات المتحدة، أن الدواء سيكون فعالا ضد طفرات الفيروس، مثل «متغير دلتا، وجاما، ومو».

7- لم يتم تحديد سعر الدواء بعد ولكن سيتم مراعاة القدرة على تحمل تكلفته.

8- بدأ مولنوبيرافير كعلاج محتمل لفيروس التهاب الدماغ الخيلي.

9- الدواء متوفر في شكل «أقراص»، وليس حقن مثل علاج «رمديسيفير».

10- يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات.