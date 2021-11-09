تفاصيل التحرش بعاملة كينية بالسعودية.. والشرطة تلقي القبض على المتهم

أثار مقطع فيديو تداوله المغردون على مواقع التواصل الاجتماع لتحرش بعاملة كينية في السعودية غضب السعوديين، مطالبين بحق عاملة كينية في السعودية بعد التحرش بها في منطقة القصيم، وأصدر الأمن العام السعودي، اليوم الثلاثاء، بيانا قال فيه إن الجهات الأمنية باشرت حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية في سبتمبر الماضي، بعد شكوى قدمتها المقيمة لأحد أفرع وزارة الموارد البشرية.

تفاصيل تحرش بعاملة كينية في السعودية

وفى تفاصيل تحرش بعاملة كينية بالسعودية، وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية قبضت على متحرش بعاملة كينية في السعودية في حينه، وهو مواطن، اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.

مطالبات بحق عاملة كينية في السعودية

فيما تصدر هاشتاج حق العاملة الكينية قائمة الأكثر تداولًا على منصة تويتر في السعودية، للمطالبة بحق عاملة كينية بالسعودية بعد التحرش بها وطالب المغردون من خلاله بمحاسبة المتحرش وإنزال عقوبة مشددة بحقه.

شرطة منطقة القصيم : حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معه في حينه pic.twitter.com/GNGq0hDewu — الأمن العام (@security_gov) November 8, 2021

وفيما يبدو أن الفيديو تم تسريبه مؤخرًا، لم يتفاعل الأمن العام مع مطالب المغردين بحق عاملة كينية في السعودية وتوضيح العقوبة التي تلقاها المواطن.

يشار إلى أن الداخلية السعودية، أشارت سابقا إلى أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال نحو 26 ألف دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، نحو 78 ألف دولار في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأمور نص عليها القانون السعودي.