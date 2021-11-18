ورشة بأكاديمية الشرطة لتطوير أداء البعثات المُشاركة بعمليات حفظ السلام

انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية، كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة في منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين؛ نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة عمل دولية تحت عنوان «تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية.

39 كادرا شرطيا يشاركون بورشة العمل

جاء تنظيم ورشة العمل المُشار إليها، التي شارك فيها عدد (39) كادرا شرطيا دوليا من قادة الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابعين لوزارة الخارجية.

افتتح فعاليات ورشة العمل اللواء دكتور، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، بحضور كلً من المستشار الشرطى للأمم المتحدة، ورئيس قسم الإختيار والتوظيف بإدارة الشرطة بالأمم المتحدة، والسفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، والسفير مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ووزير مفوض نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وعدداً من قيادات أكاديمية الشرطة.

توحيد آليات عمل الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

وأكد رئيس الأكاديمية في كلمته خلال فعاليات حفل الافتتاح، على حرص وزارة الداخلية المصرية على إعداد وتأهيل العنصر البشري الأمني للمُشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، مُشيرا إلى أن ورشة العمل التي تُفتتح فعالياتها بمقر أكاديمية الشرطة المصرية، تجسد ذلك الحرص، خاصة وأن أحد أبرز أهداف هذه الورشة يتركز في توحيد آليات عمل الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة موجها سيادته أسمى آيات الشكر والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لدعم ومتابعة سيادته لمراحل تأسيس المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر الأكاديمية، واهتمام ورعاية سيادته لفعاليات ورشة العمل ونتائجها.

كما أشار إلى الدور التاريخي، الذي اضطلعت به الشرطة المصرية منذ عام 1989م وحتى الآن في مهام حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركة كوادرها في تلك المهام السامية، الذي لم يعد قاصرا على الرجال فقط، بل اتسع نطاق ذلك منذ عدة سنوات بمُشاركة كوادر شرطية نسائية بلغ إجماليها حتى الآن (179) كادرا نسائيا شرطيا.

كلمة المستشار الشرطي للأمم المتحدة

كما ألقى المستشار الشرطي للأمم المتحدة، كلمة خلال حفل الإفتتاح وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية المصرية على تنظيم هذه الفعالية بمقر أكاديمية الشرطة، مؤكدا على أن ذلك يعكس الدور المصري الحيوي في دعم منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة وأن مصر تأتي في مقدمة الدول المُشاركة بكوادر شرطية في بعثات حفظ السلام الأممية، موجها لقادة الوحدات الشرطية الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في ورشة العمل باستثمار ذلك في كسب المزيد من الخبرات وتبادلها مع بعضهم البعض، أثناء فترة تواجدهم في مصر هذا إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتعليمية لدى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة المصرية فضلا عن خبرات الكوادر العامله به.

هذا وقد أعقب فعاليات حفل الافتتاح بدء برنامج ورشة العمل المُشار إليها، الذي تضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية حول سبل وآليات تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال تنفيذ السياسات والقواعد التوجيهية والإجراءات القياسية المُحدثة لعمل الوحدات.