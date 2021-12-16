العثور على رضيعة في مقابر زاوية بمم بالمنوفية ونقلها لمستشفى تلا

عثر أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، على طفلة رضيعة داخل مقابر القرية، حيث تفاجئ الأهالي بوجودها ملقاة في شوارع المقابر وسط ذهول وصدمة، وقاموا بإبلاغ الشرطة والتي انتقلت إلى مقابر القرية وتم نقلها إلى مستشفى تلا المركزي للاطمئنان على سلامتها

العثور على طفلة رضيعة في مقابر زاوية بمم بالمنوفية

وقال عطية شرارة، أحد أهالي قرية زاوية بمم، في تصريحات لـ «الوطن»، إن أحد الأهالي دخل إلى المقابر لقراءة القرآن وتفاجئ بوجود طفلة رضيعة ملقاة في شارع داخل المقابر، وتجمع الأهالي وتم إخطار قسم شرطة تلا، ونقل الطفلة إلى المستشفى، موضحا أن أهالي القرية يستعدون لتركيب كاميرات مراقبة في المقابر لمنع تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى.

نقل الطفلة التي عثر عليها في مقابر المنوفية إلى مستشفى تلا

وقال مصدر بمستشفى تلا المركزي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه تم توقع الكشف الطبي على الطفلة التي تم العثور عليها بمقابر زاوية بمم، من قبل الأطباء وتبين أن حالتها الصحية جيدة، وتم وضعها في حضانة مستشفى تلا المركزي لمتابعة حالتها الصحية، مشددا على أنها تلقى كافة الرعاية الطبية اللازمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، خبر العثور على الطفلة الرضيعة في مقابر زاوية بمم في مركز تلا، مطالبين بالقبض على من قام بإلقائها دون رحمة في هذا المكان المخصص لدفن الموتى.

وعلّق أحد الشباب على الواقعة قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم اللي عمل كده يتحاسب»، بينما قال آخر «ربنا يلطف بيها واللي عمل كده معندوش قلب».