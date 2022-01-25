إحالة تشكيل عصابي للجنايات لتهريب أقراص مخدرة في شحنة «ترمس» بسفاجا

قررت النيابة العامة في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، إحالة ثلاثة من مهربي الأقراص المخدرة إلى محكمة الجنايات، في واقعة محاولة تهريب 526 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» داخل شحنة، عبارة عن 440 شيكارة «ترمس ونعناع»، بوزن طن، مصدرة للسعودية عن طريق جمارك سفاجا، وذلك في الجناية رقم 3805 جنايات قسم سفاجا والمقيدة برقم 979 لسنة 2021‪ كلى البحر الأحمر.

تفاصيل تهريب أقراص مخدرة عبر ميناء سفاجا

تعود الواقعة عندما وردت معلومات إلى فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سفاجا بأن عدداً من المتهمين يعتزمون تهريب أقراص مخدرة عبر ميناء سفاجا، من خلال رسالة جمركية مصدرة إلى السعودية.

وبتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة، وأسفرت عن ضبط 526.500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مخبأة داخل الرسالة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 210 ملايين و600 ألف جنيه.

وقرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تحرير محضر ضبط جمركي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة.

وتم إعداد مذكرة بالاشتراك مع إدارة جمرك الصادر وإدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا، بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 15807 لسنة 2021 صادر نهائى بإسم شركة (ت. ل.) والمحمل على السيارة رقم 19450 نقل عام الإمارات، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 440 شيكارة «ترمس ونعناع» مصدرة للسعودية.

إحالة 3 متهمين الجنايات وسرعة ضبطهم

وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار وليد البيلي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد، قيام كل من المتهمين الثلاثة الهاريين، وهم «تامر م.»، 47 سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بمحافظة الجيزة، و«أيمن أ.»، 48 سنة، مدير شركة تصدير مقيم بمحافظة القاهرة، و«جاد ر.»، 48 سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير مقيم بمحافظة القاهرة، شرعوا في تصدير جوهر مخدر «الامفيتامين» بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

وفور صدور أمر الإحالة تم إخطار مديرية أمن البحر الأحمر ومصلحة الأمن العام بسرعة ضبطهم وإحضارهم، بالتنسيق مع مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة.

تشكيل عصابي لتهريب مخدرات للخارج

وتبين من التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار علاء فرج، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، أن التحريات السرية توصلت إلى قيام المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي بزعامة المتهم الأول، لتصدير وتهريب الأقراص المخدرة لخارج البلاد.

وتبين أن دور المتهم الأول كان يتولى تمويل وشحن الأقراص المخدرة وتمويل المخازن وإبرام الاتفاقات، وأن المتهم الثالث كان يتولى الإشراف على وصول شحنة الأقراص المخدرة وتخزينها بمخزن الفيوم والإشراف على تحميلها، وأن المتهم الثاني كان يتولى الإشراف على وصول الشحنة سالمة إلى ميناء سفاجا البحري، وأن قصد المتهمين من ذلك هو تصدير وتهريب الأقراص المخدرة.