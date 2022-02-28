موسكو تغلق مجالها الجوي أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى

عقب قرار عدد من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، من جانبها قررت روسيا الردّ بالمثل وإغلاق أجوائها أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى، وذلك وفق خبر عاجل نقلته قناة «العربية».

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرار عقد جلسة طارئة اليوم

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بناء على طلب الدول الغربية يدعو إلى عقد جلسة طارئة اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها الـ193 موقفًا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.