مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية

حصلت مصر على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية للدورة 2022 - 2025، حيث نجحت المهندسة أمل مبدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية « virtus» في الانتخابات المقامة حاليا في فرنسا وأصبحت أول سيدة مصرية تصل لهذا المنصب.

كانت المهندسة أمل مبدي خاضت الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية virtus للدورة 2022- 2025، خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية بمدينة فيشي الفرنسية والمقامة في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، وبحضور ممثلي ومندوبي المناطق والاتحادات من جميع القارات الخمس.

ونشرت المهندسة «أمل»، على حسابها على «فيس بوك» منشور توضح فيه فوزها بالعضوية مع مجموعة من الصور من الانتخابات قائلة: «مش هاقول أمل، لأن حقيقي هي مصر اللي بتدينا القيمة، فخر اسم مصر لكل من يحمله، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعل همي رضاك والآخرة، اللهم أعني ولا تعن علي، قادرون باختلاف».

ويعد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية هيئة رياضية تابعه للجنة البارالمبية المصرية والتي تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتم تأسيسه عام 2014، وهدفه الأساسي هو تسليط الضوء على ذوي الإعاقات واهتماماتهم وحقوقهم، وإيجاد فرص لذوى الهمم لممارسة الأنشطة الرياضية ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضا على المستوى الإقليمي والدولي.

ويسعى الاتحاد من خلال تلك الأهداف إلى تطبيق سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تؤكد أهمية دمج ذوى الهمم في المجتمع، وتحسين مشاركتهم على كل الأصعدة، من خلال التدريبات المكثفة التي يوفرها الاتحاد في مختلف الأنشطة.

ويعمل الاتحاد على رفع الوعي المجتمعي بالأشخاص ذوي الهمم، وقضاياهم بهدف أن يخلق شعورا لديهم بأنهم على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع الأسوياء بل ويتمتعون بنفس الحقوق ويحصلون على نفس المزايا.