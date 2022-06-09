تعرف على منافسات وجوائز البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك 2022

أعلنت اللجنة العليا لإدارة البطولة العربيه 22 للرجال و12 للشباب، والثانية للفيزيك والكلاسيك فيزيك، برئاسة الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عن أوزان وأطوال منافسات الفئات المشاركة في البطولة، مع إضافة جوائز مادية، وحوالي 16 كارت احتراف.

وتقام البطولة العربية لكمال الأجسام في الفتره من 28 حتى 31 يوليو 2022 بمدينة الإسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتنظيم البطولات الرياضية «سلسال»، التي يمثلها المهندس كريم عبدالرحمن، والكابتن أحمد أبوجنة، تحت إشراف فني مباشر من الاتحاد العربي لكمال الأجسام.

واتفقت إدارة الاتحاد بشكل نهائي على اختيار مجموعة من الحكام الدوليين الأجانب والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة المختلفة في منافسات كمال الأجسام، والفيزيك والكلاسيك فيزيك.

تقسيمات الأوزان

وأعلنت إدارة المسابقة تقسيم منافسات فئة كمال الأجسام (رجال) إلى أوزان 70 كجم، 75 كجم، 80 كجم، 85 كجم، 90 كجم، 95 كجم، 100 كجم، فوق 100 كجم، وفئة كمال الأجسام (شباب) تحت 23 سنة، جرى تقسيمها إلى وزنين، تحت 75 كجم، وفوق 75 كجم، ويحق للاعبين هذه الفئة المشاركة في فئة الرجال أيضا.

أما عن فئة كمال الأجسام (أساتذة)، فجرى تقسيمها إلى فئتين عمريتين، هما من 40 إلى 50 سنة وزن واحد، ومن 50 سنة وما فوق وزن واحد.

وبالنسبة لفئة الكلاسيك فيزيك (رجال)، فجرى تقسيم منافساتها إلى 3 أطوال، حتى ومع 171 سم، ومع 175 سم، وفوق 175 سم.

منافسات فئة الفيزيك «رجال»

أما منافسات فئة الفيزيك «رجال»، فجرى تقسيمها إلى 3 أطوال أيضا: حتى ومع 173 سم، حتى ومع 179 سم، فوق 179 سم، وقياس هذه الفئة يكون بأخذ طول اللاعب فقط، ولا يشترط فيها الوزن نهائيا.

ولأول مرة في تاريخ البطولة العربية تضاف جوائز مالية وعينية، وعدد كبير من كروت الاحتراف للفائزين بالميداليات الثلاث الأولى في كل وزن وطول من فئات البطوله على النحو التالي:

‎الترتيب الأول: 15000 جنيه مصري‎

الترتيب الثاني: 10000 جنيه مصري‎

الترتيب الثالث: 5000 جنيه مصري

وميداليات من المركز الأول إلى السادس، وشهادات من المركز الأول إلى العاشر. ‎

ومن المركز الرابع إلى المركز العاشر جوائز عينية، عبارة عن مكملات غذائية، بالإضافة لشهادة مشاركة لكل المشاركين في البطولة.