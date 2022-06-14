أعلى عائد شهادات في مصر 2022.. تعرف على قائمة البنوك

أعلى عائد شهادات في مصر 2022 تتنوع بين نحو 8 بنوك تقدم شهادات إدخار بعوائد مرتفعة وتبدأ أغلبها بسعر 1000 جنيه للشراء أو مضاعفاتها لتناسب كل الشرائح من جميع الطبقات من العملاء والمواطنين بعد رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ 21 مارس الماضي.

أعلى عائد شهادات في مصر 2022 توفرها «الوطن» للقارئ للاختيار من بينها إذ تقدم بنوك مصر والأهلي المصري والأهلي الكويتي، والتعمير والإسكان وبنك البركة والقاهرة وHSBC والبركة علاوة على بنك ناصر الاجتماعي.

ارتفاع أسعار الشهادات لتصل أعلى عائد شهادات في مصر 2022 بعدما رفعت تلك البنوك معدلات الفائدة بعدما قررت لجني السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي على مرتين، الأولى في 21 مارس الماضي بنحو 1% ثم في جلسة 19 مايو الماضي بمقدار 2%.

مميزات أعلى عائد شهادات في مصر 2022

وتتميز أعلى عائد شهادات في مصر 2022 التي تقدمها البنوك بعدد من المميزات أبرزها إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة، إلى جانب الحصول على بطاقة ائتمانية «فيزا مشتريات» بضمان الشهادة، علاوة على إمكانية كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

يقدم البنك الأهلي المصري أعلى عائد شهادات في مصر 2022 إذ يمنح العملاء الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات بسعر الفائدة 14% سنويا مع دورية صرف العائد بشكل شهري، بينما يقدم بنك ناصر الاجتماعي الشهادة الثلاثية بسعر عائد 15% عند الصرف شهرياً بيمنا تصل إلى 14.25 عند الصرف كل 3 أشهر.

بنك مصر ضمن البنوك التي تقدم أعلى عائد شهادات

ويدخل بنك مصر ضمن البنوك التي تقدم أعلى عائد شهادات في مصر 2022 إذ توفر لعملائها شهادة القمة لمدة ثلاث سنوات بسعر فائدة يصل إلى 14% كما يقدم بنك البركة شهادة الادخار ذات العائد المتغير بنحو 14% إلى جانب بنك التعمير والإسكان الذي يمنح العملاء شهادة ثلاثية بفائدة 13.5% كما يقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى عائد شهادات في مصر 2022؛ إذ يمنح العملاء شهادة ثلاثية بسعر عائد 13.5% سنويا، وكذلك بنك QNB الأهلي بشهادة ثلاثية بسعر فائدة 13.5% سنويا، وأخيرا بنك HSBC بشهادة ثلاثية أيضا بسعر عائد 13.5% سنويا.