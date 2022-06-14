ناقد رياضي: يجب تغيير 16 بندا بمنظومة الكرة في مصر لتنجح

قال الناقد الرياضي، الدكتور طارق الأدور، إن حالة حزن شديدة سيطرت على الجمهور المصري، بعد هزيمة المنتخب المصري أمام منتحب كوريا الجنوبية، في مباراة ودية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، واصفا ما حدث بانتكاسة جديدة متابعا: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهذه هي النتيجة الطبيعية لعدم التطوير».

البحث عن شماعة

أضاف «الأدور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العالم كله يسير باستراتيجيات علمية سليمة، في الوقت الذي توجد فيه بنود فاسدة في اتحاد الكرة، إذ يجرى تحميل الأمور على شماعة واحدة، وكانت آخر شماعة هي المدرب كيروش، الذي حمله الجميع خيبة عدم وصول مصر لكأس العالم.

16 بندا يجب تغييرها

وأوضح الناقد الرياضي، أن منظومة الرياضة في مصر تضم 16 بندا يجب إصلاحها، وعلى رأسها تغيير اتحاد الكرة، لافتا إلى أن الاتحاد لم يعط إشارات تدل على النجاح، على الرغم من اختيار الجمعية العمومية لهؤلاء الأعضاء، مطالبا بتغيير طريقة الانتخاب، وكذلك تطوير الدوري المصري الذي تم مد مبارياته لفترة أطول، وأرجع ذلك لوجود أجندة عشوائية لا تتوافق مع الأجندة الدولية.

وأشار إلى أن مصر سيتم لعب دوري بها، وبطولتي كأس مصر، وبطولتي سوبر، وهذا كله يؤثر على أداء اللاعبين، لافتا إلى أن هذا يعبر عن منظومة فاشلة، متابعا: «أنا بتكلم في تعديل الدوري من ربع قرن، اللي بيغلط عندنا مش كله بيتعاقب، دي لوائح بتطبق على الغلبان».