«الأرصاد» تحذر سكان هذه المناطق: ارتفاع شديد بدرجات الحرارة اليوم

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن أن بعض المناطق تشهد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 يوليو، إذ تتخطى الـ 40 درجة بمحافظات الصعيد التي تشهد أجواء شديدة الحرارة، فتسجل في قنا الدرجة العظمي 40، وفي أسوان 41، وإدفو 42، وأبو سمبل 40، والوادي الجديد 40 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة في القاهرة تبلغ العظمى 36 والصغرى 24، وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، وادي النطرون العظمى 34 والصغرى 23، وفي طنطا العظمى 35 والصغرى 24، شبين الكوم 36 والصغرى 24، دمنهور العظمى 33 والصغرى 23.

حالة الطقس اليوم

ووفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، أما على السواحل الشمالية فيكون حارًا رطبًا، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشارت الهيئة لوجود نشاط رياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ليلاً، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.