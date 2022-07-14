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محمود مسلم

الرئيس يصدّق على قانونين ويوافق على فض دور الانعقاد الثاني لـ«النواب»

كتب:

محمد مجدي
12:30 م | الخميس 14 يوليو 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 151 المتعلق باستمرار العمل بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

قانون ضريبة الأطيان

كما صدق على القانون رقم 152 لسنة 2022، بشأن مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.

مجلس النواب

وأصدر الرئيس القرار رقم 316 لسنة 2022، بفصل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، كما يلي: 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.