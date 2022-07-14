الرئيس يصدّق على قانونين ويوافق على فض دور الانعقاد الثاني لـ«النواب»

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 151 المتعلق باستمرار العمل بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

قانون ضريبة الأطيان

كما صدق على القانون رقم 152 لسنة 2022، بشأن مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.

مجلس النواب

وأصدر الرئيس القرار رقم 316 لسنة 2022، بفصل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، كما يلي: