«جوفاني» بعد تكريمه من الرئيس: «اتصورت معاه صورة بالعمر كله»

قال جوفاني أسامة ويليام، الطالب في الفرقة الثانية كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة والحاصل على منحة تفوق، إنه قبيل تكريمه بالأمس، من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يشعر بالتوتر أثناء صعوده على خشبة المسرح، ولكن وبعد وصوله صفق له الرئيس وابتسم له، «الرئيس قالي برافو عليك وشاطر وكمل تفوقك، واستلمت منه الجائزة واتصورت وكانت صورة بالعمر كله».

ويليام لزملائه: كمِّلوا ورا حلمكم.. الدولة مش هتسيبكم

وأضاف «ويليام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي دائما ما يدعم الشباب ويكرم المتفوقين، كما وأهدى تكريمه من الرئيس السيسي لكل الشباب وزملائه في الجامعة، «بقولهم كملوا ورا حلمكم والدولة مش هتسيبكم».

ويليام: فخور جدا ومبسوط باللي حصل

واستطرد: «أنا فخور إني قابلت الرئيس إمبارح، كما هاتفني رئيس الجامعة قبل التكريم بيوم وأبلغني أنه سيجري تكريمي خلال زيارة الرئيس السيسي لمدينة المنصورة الجديدة وافتتاحه لها، أنا فخور جدا ومبسوط باللي حصل».