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أول تعليق من متبرع الرئة لشقيقته: «أختي الوحيدة.. وأفديها بحياتي»

كتب:

أحمد أبوضيف وكريم روماني
تصوير:

فادي عزت
12:58 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
كامل ربيع جمعة شقيق أول حالة زراعة رئة في مصر

كامل ربيع جمعة شقيق أول حالة زراعة رئة في مصر

عبر كامل ربيع جمعة، شقيق أول حالة زراعة رئة في مصر، والتي تمت في مستشفى عين شمس التخصصي، والبالغ من العمر 32 عام والمتبرع الأول لشقيقته بفص من رئته، عن سعادته البالغة باتمام العملية: «أفدي أختي بحياتي وأنا على أتم الاستعداد لخدمة أختي الوحيدة».

وأكد كامل في أول تصريحات له لـ «الوطن»، أن شقيقته في البدابة مرت بظروف صحية صعبة، خاصة آخر ست سنوات ماضية، مؤكداً أنه لم يتواني في التبرع بالرئة لشقيقته.

وأشار إلى أنه قام بالتبرع هو وشقيقه جمعه كل منهم تبرع بجزء من الرئة لاختهم الوحيدة، مقدما الشكر لأعضاء الفريق الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي لأنهم لم يتوانوا لحظة في خدمتهم بأفضل الرعاية الصحية.

وأوضح كامل أنه يوم إجراء العملية لشقيقته، رُزق بمولودة جديدة وأسماها فرح بحسب رغبة شقيقته سحر التي أجرت العملية. 

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