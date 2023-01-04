«بيطري المنيا» يحرر 697 مخالفة في حملات رقابية بجميع المراكز خلال 2022

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تحرير 697 مخالفة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتنسيق والتعاون مع مدريتي التموين والصحة بجميع المراكز، وذلك خلال عام 2022، بهدف احكام الرقابية على اللحوم المعروضة على المواطنين، للتأكد من صلاحيتها والتحقق من صلاحيه ذبحها داخل المجازر الحكومية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

متابعة الأسواق ومحال الجزارة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمتابعة الحالة العامة للأسواق ومحال الجزارة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لحوم مذبوحة خارج المجازر

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الحملات تم تحرير 697 مخالفة، منها 537 مخالف للحوم صالحة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، و152 مخالفة للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 8 عينات للحوم وإرسالها للمعامل للتأكد من مدي صلاحيتها.

ونفذت أمس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية على المحلات والأسواق وتفعيل الرقابة على المخابز البلدي فى مجلس قروي تل بني عمران بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس ومفتشي تموين مكتب تل بني عمران، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم إعلان عن أسعار، ونظافة، وعدم إعطاء بون، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.