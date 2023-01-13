أمن المنافذ يضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب.

مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1776) مخالفة مرورية متنوعة.

مجال الأمن العام

مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية.

مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (211) حكما قضائيا متنوعا.

مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.