ما الوقت المناسب لشراء سيارة؟..رئيس رابطة التجار يجيب

وجه أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات نصائح لراغبي شراء السيارات بالإسراع في شرائها في الوقت الحالي، حال وجود ضرورة ملحة لاقتنائها، قائلا إنَّ صناعة السيارات عالميا تعاني من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ومن المتوقع حدوث إنفراجة قريبة بها بداية من النصف الثاني من 2023، وتعتمد عليها الصناعة بشكل كبير سواء السيارات أو الإلكترونيات بوجه عام.

اشتري سيارة «النهارده» ولو من سوق المستعمل

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ على الراغبين في اقتناء سيارة بسرعة الشراء وعدم الانتظار، وذلك عند وجود حاجه ملحة وهي من السلع الضرورية في الوقت الحالي، قائلا، «اشتري دلوقتي بأي سعر».

وتابع «هناك سيارات متاحة بالسوق المحلي بأسعار منخفضة وفي المتناول، المحتاج لا يتردد في الشراء مع بداية 2023».

أزمة التضخم العالمية أثرت على 165 دولة

وأشار إلى أنَّ الظروف العالمية المحيطة تؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات، حتى أنَّ انجلترا أشهر مصنعي السلعة، وهي سلعة من آلاف السلع التي تصنعها تعاني من نقص سلع غذائية أساسية، وأزمة التضخم العالمية أثرت على اقتصاديات 165 دولة منها دول عظمى كالصين والولايات المتحدة وكيانات اقتصادية كبرى وهي لم تنتهي بعد.

ونصح رئيس رابطة تجار السيارات في ختام تصريحاته، «إذا لم يجد المستهلك طلبه من مواصفات بعينها في السيارة التي يريد اقتنائها ومنها المستوى السعري بسوق الزيرو، عليه بالتوجه لسوق المستعمل أو كسر الزيرو وهو أقل سعراً وبحالة جيدة».