محمد ضياء وحسن دنيا أبرز الحاضرين لعزاء ناصر الجيل

يقام الآن عزاء الشاعر الراحل ناصر الجيل في دار مناسبات الحجاز بفيصل.

ووصل منذ قليل لعزاء ناصر الجيل، عدد من الشعراء والملحنين؛ منهم محمد ضياء وحسن دنيا ومحيي حوار وشريف حمدان وأشرف السرخوجلي.

معلومات ناصر الجيل

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أول دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان كلام الناس، وكان أول إنتاجاته الغنائية «الدنيا هتستمر» مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عددا من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة، وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.