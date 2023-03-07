صاحبة الصوت النسائي في أغنية «ولعانة»: ردود الفعل فاقت توقعاتي

طرح الفنان أحمد مكي الجديدة أغنيته الجديدة «ولعانة»، وذلك قبل أيام من عرض مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع، في السباق الرمضاني 2023، وظهر خلال الأغنية صوت نسائي يغني معه، وتبين أنها هدي السنباطي، عضو فرقة الفنون المصرية الشعبية.

ومن جانبها قالت «السنباطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحضيرات أغنية «ولعانة» استغرقت أكثر من 6 أشهر، حتى تُطرح الأغنية بشكل لائق للجمهور، لافتة إلى أن ردود فعل الحمهور فاقت توقعاتهم.

هدى السنباطي: «ولعانة» ليست التعاون الأول مع أحمد مكي

وأضافت أن أغنية «ولعانة»، لم تكن التعاون الأول بينها وبين أحمد مكي، إذ سبق تعاونت معه قبل ذلك في أغنية «ناصية زمان»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا حينها.

وتابعت أنها فوجئت بردود فعل الوسط الفني حول أغنية «ولعانة»، واتصل بها العديد من الفنانين أبرزهم دينا، لأنهما تعملان مع بعضهما البعض منذ سنوات طويلة ماضية.