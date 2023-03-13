الكشف وتوفير العلاج لـ1325 حالة مجانا في 7 تخصصات طبية ببني سويف

وقعت قافلة طبية مجانية نفذتها مديرية الصحة في محافظة بني سويف، الكشف الطبي على 1325 مواطن بقرية قاي بمركز اهناسيا، على مدار يومين تضمنت توفير العلاج.

صحة بني سويف: القافلة شملت 7 تخصصات طبية

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن القافلة شملت 8 عيادات في7 تخصصات، هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتابع، بأن القافلة وقّعت الكشف على 1325 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 77 تحليل معمل دم، و 31 بمعمل الطفيليات، و19 حالة الأشعة، واستصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، و تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 96 أشعة موجات فوق صوتية.

ندوات تثقيفية صحية

كما جرى على هامش القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، والأمراض غير المعدية، و أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».